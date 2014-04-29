Дожди заливают электрощиты в парадной дома на Авиаконструкторов

Жители дома периодически остаются без света и опасаются пожара.

Жители дома №3/2 на проспекте Авиаконструкторов переживают "локальный апокалипсис". В здании ремонтируются кровлю, из-за чего во время дождей регулярно заливает парадную. Вода обильно течет по стенам. В зоне протечки, в том числе, находятся электрощиты. Об этом пишет "Фонтанка".

Один из жильцов дома рассказал изданию, что периодически во всем доме пропадает свет. Аварийная служба приезжает, но говорит, что не может решить проблему, так как она не в ее компетенции – аварийщики отвечают только за проводку до электросчетчика.

Жилец дозвонился до районного жилкомсервиса. Там ответили, что глава в отпуске и предложили записаться на прием, но не по телефону, а письменно.

Тем временем по стенам в парадной продолжает течь вода, замыкает и отключается электропроводка в квартирах, провода "отгорают" и перестают работают. Жители дома опасаются пожара.

Ранее ночной ливень затопил третью очередь ЖК "Английская миля".

Фото: "Фонтанка"