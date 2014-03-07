Видео: на Стрелке Васильевского острова сгорел светофор

Причина возгорания неизвестна.

На Стрелке Васильевского острова около здания Биржи сгорел светофор. Пожар заснял один из автомобилистов 14-го сентября.

Также в огне оказался дорожный знак. Островок безопасности, на котором установлен светофор, был окутан дымом. На дорожную ситуацию пожар и, как следствие, неработающий светофор, серьезно не повлиял. Пробок на Стрелке не образовалось.

Ранее подобная ситуация произошла у Володарского моста на проспекте Обуховской Обороны.

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