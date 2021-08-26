Видео: у Володарского моста горит светофор

Осадки пожар не потушили.

Вечером 26-го августа у Володарского моста в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны загорелся светофор. Очевидец засняла пожар на видео.

Пользователи пошутили о том, что светофор "сгорел на работе", однако автомобилистам, которые сейчас движутся по набережной, скорее всего, не до шуток. Володарский мост и окрестности является одним из самых проблемных мест в плане скопления пробок. Сейчас на подъездах к мосту со всех сторон образовались заторы. Помимо плотного движения на Ивановской и Народной уже произошло несколько ДТП. На это могла повлиять дождливая погода и, как следствие, скользкая дорога.

Дорожно-транспортная обстановка в городе оценивается на 7 баллов.

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