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В новом ЖК на Заневском проспекте затопило паркинг
Сегодня, 12:59
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В новом ЖК на Заневском проспекте затопило паркинг

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Управляющая компания разбирается в причинах произошедшего.

На Заневском, 42, затопило подземный паркинг. Об этом 14-го сентября сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

В причинах аварии предстоит разобраться УК "Самолет". Парковка находится в современном жилом комплексе.

Фото: Piter.TV

Воду перекрыли сотрудники МЧС. Теперь ее предстоит откачивать "Водоканалу Санкт-Петербурга".

Некоторые водители успели забрать свои машины до того, как колеса авто полностью скрылись в воде. Судя по кадрам, пострадавших машин оказалось не так много. 

В случае затопления машины при ливне ущерб на себя берет "Водоканал". 

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга

Теги: вода, паркинг, потом
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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