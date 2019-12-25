В новом ЖК на Заневском проспекте затопило паркинг

Управляющая компания разбирается в причинах произошедшего.

На Заневском, 42, затопило подземный паркинг. Об этом 14-го сентября сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

В причинах аварии предстоит разобраться УК "Самолет". Парковка находится в современном жилом комплексе.

Фото: Piter.TV

Воду перекрыли сотрудники МЧС. Теперь ее предстоит откачивать "Водоканалу Санкт-Петербурга".

Некоторые водители успели забрать свои машины до того, как колеса авто полностью скрылись в воде. Судя по кадрам, пострадавших машин оказалось не так много.

В случае затопления машины при ливне ущерб на себя берет "Водоканал".

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга