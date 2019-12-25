Оперативные данные о ветровале: в садах и парках Петербурга повреждены 30 деревьев

В настоящее время бригады садовников по ряду адресов уже успели вывезти древесные остатки, в остальных парках и садах продолжается раскряжевка и распил стволов.

Во вторник, 14 сентября, в Петербурге продолжает бушевать ветер. По уточненной информации, на территориях зеленых насаждений, подведомственных комитету по благоустройству, упали 30 деревьев. К утру поступили ообщения о пяти стволах, упавших на проезжую часть.

В комитете отмечают, что информация продолжает поступать, поэтому количество рухнувших деревьев вряд ли можно считать окончательным.

Так, в Выборгском районе перед стихией не устояли 5 деревьев: парк Сосновка лишился трех берез, Сампсониевский сад – одной березы и могучей ивы с диаметром ствола в 1 метр. По соседству с Сосновкой – в саду Бенуа – повреждены еще два дерева. Также пострадали 5 ясеней в Приморском парке Победы. В Воронежском саду во Фрунзенском районе упали один тополь и три ивы. На Васильевском острове упавший ясень повредил 3 автомобиля и перегородил всю улицу.

Специалисты вывезли древесные остатки по ряду адресов, в остальных парках и садах продолжаются работы. В комитете по благоустройству просят горожан быть внимательными и осторожными: обходить рекламные щиты, не парковать автомобили и не стоять под деревьями, не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, воздержаться от посещения парков и скверов.

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Фото: Комитет по благоустройству / Вконтакте