Вода в Неве поднялась на 20 см из-за сильного ветра и ливня

Стихия будет буйствовать в Северной столице два дня подряд.

Вечером 13 сентября в Неве резко поднялся уровень воды. За несколько часов он преодолел отметку в 30, 40 и 50 см. Об этом свидетельствуют данные гидропоста Горного университета.

Специалисты отметили, что причина нагона воды в Неве кроется в северо-западном и западном ветре, который бушевал накануне в Петербурге. Его порывы достигали 20 м/с. Кроме того, в городе прошли сильные ливни. По прогнозу синоптиков, стихия будет буйствовать в Северной столице два дня подряд.

Службы Комитета по благоустройству перешли в режим повышенной готовности. Сотрудникам дорожных и садово-парковых предприятий поручили вовремя убирать поваленные деревья. В готовность приведено 459 единиц спецтехники. Сады, парки и скверы города закрыли для посетителей.

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Фото: Piter.TV, spun.fkpkzs.ru