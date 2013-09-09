Что произошло в Петербурге 14 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 14 марта.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 14 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Утром 14 марта рестораны McDonald"s вновь открылись в Петербурге.

Заведения по продаже фаст-фуда собирались закрыть 14 марта в связи с действиями России на Украине. По информации сотрудника McDonald"s, кафе закроют тогда, когда в них закончатся продукты. В некоторых филиалах уже заметно сузилось меню, некоторые позиции больше не продают. Возможность сделать заказ через онлайн-приложение пока также остается.

В Пушкине простились с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Прощание с ефрейтором 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком прошло 13 марта. Десантника представили к награждению орденом Мужества посмертно. Абрамчик был призван из Ставропольского края и проходил службу по контракту. У ефрейтора осталась маленькая дочь.

Два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского.

Пожар случился около семи утра в квартире дома 35. В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Спасатели справились с огнем за полчаса, но в результате возгорания два человека погибли. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Три моста разведут в Петербурге в период с 14 по 18 марта.

Технологические разводки моста Александра Невского проведут в ночь с 14 на 15 марта, 15 на 16 марта и 17 на 18 марта в период с 02:20 до 05:10. Дворцовый мост разведут в ночь с 16 на 17 марта и с 17 на 18 марта с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55. С 16 на 17 марта разведут и Большеохтинский мост в перииод с 2 до 5 часов.

Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек.

Погоню за пьяным автомобилистом устроили ночью 14 марта: машину заметили на набережной Макарова, но остановить ее удалось только на бульваре Новаторов. Там водитель не справился управлением и снес ларек. Известно, что автолюбитель был судим за похищение человека, а также нарушил ПДД более 40 раз за последнее время.

В комблаге рассказали, когда начнут мыть улицы.

Пока в городе начали точечно мыть улицы от зимней грязи, это делают в теплые дневные часы. Чистят ограждения, островки безопасности и лотковые зоны. Полноценную мойку устроят при стабильной "плюсовой" температуре воздуха, ближе к апрелю, чтобы избежать гололедицы.

В Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену.

93-я поликлиника для взрослых расположилась в переулке Щуппа. В учреждении оборудовали отделения травматологии, хирургии, стоматологии, реабилитации, лучевой диагностики, бассейн.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Андрей Горшечников

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти