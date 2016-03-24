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В комблаге рассказали, когда начнут мыть улицы
Сегодня, 12:16
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В комблаге рассказали, когда начнут мыть улицы

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Сейчас их чистят с с увлажнением солевыми растворами.

В Петербурге начинают точечно мыть городские улицы, чтобы избавиться от грязи после зимы. Это делают в самые теплые дневные часы, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На данный момент речь идет о лотковых зонах, островках безопасности и ограждениях. К полноценной мойке можно будет перейти только при установлении стабильной "плюсовой" температуры воздуха, то есть ближе к апрелю. В ином случае на улицах может образоваться гололедица. 

Сейчас проезжую часть и тротуары чистят с увлажнением солевыми растворами. В период с 7 по 13 марта было использовано 1,2 тысяч кубометров такого раствора. Петербуржцы ранее жаловались на то, что на дорогах много пыли. 

Дорожные предприятия продолжают вывозить снежные массы. Ранее Piter.tv рассказывал, к чему приводит некачественная уборка.

Фото: Piter.tv

Теги: очистка, пыль, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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