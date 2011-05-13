Утром 14 марта рестораны McDonald’s вновь открылись в Петербурге

Компания обещала приостановить деятельность в понедельник, 14 марта.

Петербуржцы обратили внимание на то, что некоторые рестораны быстрого питания McDonald"s до сих пор открыты для посетителей. Их собирались закрыть 14-го марта.

Возможность сделать заказ через онлайн-приложение тоже остается.

По версии источника Piter.tv, работающего в компании, кафе закроют тогда, когда там закончатся продукты. В McDonald"s пообещали сохранить зарплату 62 тыс. сотрудников. Работы предприятий решили приостановить из-за действий России на Украине.

Ранее Piter.tv прогулялся по торговому центру и показал, как он выглядит после закрытия магазинов.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург