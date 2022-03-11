Как выглядят опустевшие торговые центры Петербурга: взгляд Piter.TV

В городе продолжают закрываться магазины зарубежных брендов. Мы решили узнать, что думают об этом петербуржцы.

В торговых центрах Петербурга продолжают закрываться магазины зарубежных брендов. Торговлю приостановили более 50 компаний, в том числе H&M, Bershka, Pull&Bear, Zara, IKEA, Mothercare. Петербуржцы рассказали, какие эмоции они испытывают из-за закрытия привычных торговых сетей.

Японский магазин Uniqlo также заявил о временной приостановке работы в России с 21 марта, хотя изначально не планировал закрываться. Работу в России приостановят и сеть ресторанов McDonald"s, что вызвало ажиотаж среди потребителей.

KFC и Pizza Hut заявили о частичном закрытии, Burger King продолжит работу по франшизе. Бренды объявляют о временном закрытии, некоторые из них сохраняют заработную плату сотрудникам.

Фото и видео: Piter.TV