Как выглядят опустевшие торговые центры Петербурга: взгляд Piter.TV

В торговых центрах Петербурга продолжают закрываться магазины зарубежных брендов. Торговлю приостановили более 50 компаний, в том числе H&M, Bershka, Pull&Bear, Zara, IKEA, Mothercare. Петербуржцы рассказали, какие эмоции они испытывают из-за закрытия привычных торговых сетей.
Японский магазин Uniqlo также заявил о временной приостановке работы в России с 21 марта, хотя изначально не планировал закрываться. Работу в России приостановят и сеть ресторанов McDonald"s, что вызвало ажиотаж среди потребителей.
KFC и Pizza Hut заявили о частичном закрытии, Burger King продолжит работу по франшизе. Бренды объявляют о временном закрытии, некоторые из них сохраняют заработную плату сотрудникам.
Фото и видео: Piter.TV
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