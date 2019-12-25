"Решается их судьба": что будет с арендой закрывшихся магазинов в петербургских ТЦ

Piter.TV попытался выяснить, будут ли закрывшиеся магазины удерживать арендованные в ТЦ и ТРК площади и платить за них.

С начала военной спецоперации России в Украине, 24 февраля, в России приостановили работу множество иностранных компаний и брендов. В торговых центрах Петербурга из-за санкций и проблем с логистикой уже закрылись отделы Zara, Bershka, H&M, Victoria Secret, Monki, Puma, Mango, Pull&Bear и многие другие магазины, включая крупные IKEA и OBI. Пока отделы просто закрыты на вход, а внутри не видно сотрудников – стенды с товарами остались на месте, как и вывески. Однако как долго компании готовы удерживать за собой арендованные площади и платить за них, ожидая повторного открытия, осталось неясным.

Piter.TV обратился в пресс-службы и отделы по аренде крупных торговых комплексов города и попытался узнать, что будет с арендованными площадями.

В ТРК "Европолис" затруднились ответить на этот вопрос и заметили, что пока судьба закрывшихся магазинов только решается.

На данный момент идет начало закрытия, решается судьба магазинов. От половины из них мы пока не получили официальных писем. Все немного озадачены этим моментом, но даже нет устоявшегося решения по поводу аренды – будут оставаться или нет. Ничего пока не понятно. отдел аренды помещений ТРК "Европолис"

Не сможем прокомментировать, к сожалению. пресс-служба ТРК "Лето"

На момент публикации мы не дождались комментариев от ТРЦ "Галерея", а также от компании Fortgroup, которая заведует торговыми центрами "Сити Молл", "Академ Парк", "Родео Драйв", "Лондон Молл" и другими.

Фото: Piter.TV