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Петербуржцы стоят в огромных очередях в магазинах Uniqlo
Сегодня, 18:36
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Петербуржцы стоят в огромных очередях в магазинах Uniqlo

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Сегодня компания Uniqlo сообщила о приостановке своей деятельности в России. Магазины закроются 21 марта.

В четверг, 10 марта, жители Петербурга выстроились в огромные очереди в магазинах японского бренда Uniqlo. Об этом стало известно Piter.tv.

Очереди заметили в торговых центрах "Галерея" и "Сити Молл". По словам очевидца, очередь двигается быстро. Из-за большого наплыва покупателей магазин разделили на вход и выход.

Добавим, что сегодня компания Uniqlo сообщила о приостановке своей деятельности в России. Магазины закроются 21 марта. При этом несколько дней назад компания заявляла, что остается на российском рынке. Тогда глава компании Тадаши Янаи говорил, что "одежда — это жизненная необходимость. Люди в России имеют такое же право на жизнь, как и мы".

Ранее KFC, Pizza Hut и Taco Bell временно останавливают свое развитие в России. Корпорация Yum! Brands, которая руководит кафе, заявила, что доходы компаний будут направлены на гуманитарные цели.

Фото: Piter.tv

Теги: uniqlo, магазины, приостановка работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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