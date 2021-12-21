Петербуржцы стоят в огромных очередях в магазинах Uniqlo

Сегодня компания Uniqlo сообщила о приостановке своей деятельности в России. Магазины закроются 21 марта.

В четверг, 10 марта, жители Петербурга выстроились в огромные очереди в магазинах японского бренда Uniqlo. Об этом стало известно Piter.tv.

Очереди заметили в торговых центрах "Галерея" и "Сити Молл". По словам очевидца, очередь двигается быстро. Из-за большого наплыва покупателей магазин разделили на вход и выход.

Добавим, что сегодня компания Uniqlo сообщила о приостановке своей деятельности в России. Магазины закроются 21 марта. При этом несколько дней назад компания заявляла, что остается на российском рынке. Тогда глава компании Тадаши Янаи говорил, что "одежда — это жизненная необходимость. Люди в России имеют такое же право на жизнь, как и мы".

Ранее KFC, Pizza Hut и Taco Bell временно останавливают свое развитие в России. Корпорация Yum! Brands, которая руководит кафе, заявила, что доходы компаний будут направлены на гуманитарные цели.

Фото: Piter.tv