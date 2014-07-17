В Пушкине простились с ефрейтором, погибшим в ходе спецоперации на Украине

У Сергея Абрамчика осталась маленькая дочь.

В Пушкине 13 марта простились с ефрейтором 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции России на Украине, сообщила пресс-служба Смольного.

Мужественный, сильный человек, он боролся за мирную жизнь на Донбассе, защищал национальную безопасность России, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Сергей Александрович погиб, защищая право людей на жизнь. Разделяю горе вашей семьи. Александр Беглов.

Десантника представили к награждению орденом Мужества посмертно.

Как рассказал депутат ЗакСа Петербурга Андрей Горшечников на своей странице в "ВКонтакте", Сергей Абрамчик был призван из Ставропольского края. Там он учился и проходил службу по контракту. У ефрейтора осталась маленькая дочь.

Видео и фото: ВКонтакте / Андрей Горшечников