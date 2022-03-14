Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек

Как оказалось, у лихача уже были проблемы с законом.

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем "Мерседеса" ночью 14-го марта. Лихач отказался останавливаться на требование сотрудника УГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машину заметили во втором часу ночи на набережной Макарова. Вместо остановки водитель поехал по ЗСД, затем съехал на КАД и далее продолжил движение по Дачному проспекту. Его удалось остановить только на бульваре Новаторов: мужчина не справился с управлением и врезался в дерево и снес ларек.

За рулем находился мужчина, ранее осужденный за похищение человека. Он вышел по УДО. По данным ГИБДД, за последнее время задержанный нарушил ПДД более 40 раз. Чаще всего превышал скоростной режим.

От медосвидетельствования он отказался. В отношении водителя составили протоколы за мелкое хулиганство, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и отказ от медосвидетельствования.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге водитель зажал стеклом руки сотрудника дорожной полиции и протащил его по асфальту около 200 метров.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Гаврилов