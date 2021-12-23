Три моста разведут в Петербурге в период с 14 по 18 марта

Проверку пройдут Большеохтинский и Дворцовый мосты, а также мост Александра Невского.

На этой неделе в Петербурге пройдут технологические разводки трех мостов. В "Мостотресте" рассказали, по какому графику они будут осуществляться.

Мост Александра Невского будут разводить в ночь с 14 на 15 марта, 15 на 16 марта и 17 на 18 марта в период с 02:20 до 05:10. Дворцовый мост — в ночь с 16 на 17 марта и на следующий день с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Кроме того, в ночь с 16 на 17 марта с 2 часов до 5 будет разведен Большеохтинский мост.

Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пульт управления разводкой Биржевого моста передали в музей.

Фото: Piter.tv