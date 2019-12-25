Пульт управления разводкой Биржевого моста передан в музей

Площадка для экспозиции, посвященной истории российского мостостроения, была создана в 2019 году.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе Смольного сообщили, что в Музей мостов передали пульт управления разводкой Биржевого моста. В торжественной церемонии участвовали ГБУ "Мостотрест" и подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт Биржевого моста.

Пульт управления – металлический шкаф, напоминающий пианино по форме, с переключателями, датчиками и светоиндикаторами. Отмечается, что пульт прослужил более 30 лет и является одним из последних устройств с электромеханическим приводом. Его заменили современным оборудованием.

Площадку для экспозиции подготовили еще в 2019 году. По словам губернатора, Петербург – город рек и каналов, малых и больших мостов. Поэтому важно сохранять историю каждой переправы, уникальных технологических решений и механизмов, благодаря которым мосты исправно служили много лет и всегда оставались одним из главных символов города.

Ремонт моста должны завершить к маю 2023 года, но движение по нему должны открыть этой осенью.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)