Что произошло в Петербурге 14 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 14 февраля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 14 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Коронавирусные ограничения для несовершеннолетних петербуржцев отменили.

Ограничения для учеников 7-11 класса ввели в начале февраля: меры, заявили в Смольном, дали результат, но их решили не продлевать. С 14 февраля старшеклассникам разрешено вернуться на очные занятия в школы, посещать ТЦ, кинотеатры, общепит.

Глыба льда упала на голову петербурженки на Левашовском проспекте.

Инцидент произошел еще 11 февраля: 34-летнюю женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и посттравматическим дефектом барабанной перепонки. По факту случившегося проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, въехавшего в машину ДПС.

ДТП произошло ранним утром 12 февраля на пересечении улиц Фрунзе и Варшавской, когда полиция преследовала водителя-нарушителя. В итоге автомобилист врезался в патрульную машину, после чего его задержали. 30-летний пьяный мужчина, лишенный прав, 17 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в прошлом году. В аварии пострадал старший лейтенант, находившийся на пассажирском сидении.

В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за время волны "омикрона".

Сейчас за сутки в городе умирает более 70 человек – в последний раз такие цифры фиксировали в ноябре прошлого года. В сутки также госпитализируют 627 человек, заболевают ковидом порядка 20 тысяч петербуржцев.

Строительство метро до Сосновой Поляны начнут в 2023 году.

Смольный уже утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства, окончательные сроки пока неизвестны. Протяженность участка коричневой ветки от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" составит почти 8,3 км, на линии планируется построить также станции "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе.

Дочь Гергиева оставила гневное послание Беглову "ВКонтакте".

Дочь известного петербургского дирижера Валерия Гергиева опубликовала эмоциональный пост с критикой губернатора, поскольку устала от ковид-ограничений. Как выяснилось, Гергиеву не пустили с детьми в кафе без QR-кода. Девушку поддержали в комментариях к посту, но вскоре запись пропала с ее стены.

Коллаж: Piter.TV

Видео: YouTube / МВД МЕДИА

Фото: ВКонтакте / Наталия Гергиева