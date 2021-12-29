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Дочь Гергиева удалила из соцсетей гневные пожелания Беглову
Сегодня, 13:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дочь Гергиева удалила из соцсетей гневные пожелания Беглову

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Она в своем посте пожелала градоначальнику умереть от COVID-19.

Дочь художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Наталия на выходных написала на своей странице в "ВКонтакте" гневные пожелания губернатору Петербурга Александру Беглову. Однако уже 14 февраля пост с пожеланием губернатору кончины от COVID-19 был удален.

Как писала Наталия Гергиева, причиной её реакции стали введённые антикоронавирусные ограничения. Из-за них её с ребёнком не пустили в заведение общепита. 

Также певица отметила, что теперь её страницу ведет супруг, который и удалил провокационный пост. 

Фото: ВКонтакте / Наталия Гергиева

Теги: гергиев, наталия гергиева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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