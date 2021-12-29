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Дочь Гергиева рассказала о состоянии отца, болеющего коронавирусом
Сегодня, 11:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дочь Гергиева рассказала о состоянии отца, болеющего коронавирусом

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Из-за болезни дирижера Мариинскому театру пришлось поставить на паузу гастроли в Италии.

Наталия Гергиева – дочь известного дирижера Валерия Гергиева – рассказала о состоянии отца, который болеет коронавирусом. По ее словам, самочувствие у него удовлетворительное.

Да, он болеет пока, но самочувствие удовлетворительное. Ему много звонили, не хочется, чтобы его беспокоили по этому поводу.

Отметила Наталия Piter.TV

Из-за болезни дирижера Мариинскому театру пришлось поставить на паузу гастроли в Италии. Кроме Валерия Гергиева положительный тест получил 30-летний пианист Даниил Трифонов.

Ранее дочь Гергиева рассказала, почему ее муж удалил гневный пост про Беглова.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев

Теги: валерий гергиев, коронавирус, наталия гергиева
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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