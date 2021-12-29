Дочь Гергиева рассказала о состоянии отца, болеющего коронавирусом

Наталия Гергиева – дочь известного дирижера Валерия Гергиева – рассказала о состоянии отца, который болеет коронавирусом. По ее словам, самочувствие у него удовлетворительное.
Да, он болеет пока, но самочувствие удовлетворительное. Ему много звонили, не хочется, чтобы его беспокоили по этому поводу.
Отметила Наталия Piter.TV
Из-за болезни дирижера Мариинскому театру пришлось поставить на паузу гастроли в Италии. Кроме Валерия Гергиева положительный тест получил 30-летний пианист Даниил Трифонов.
Ранее дочь Гергиева рассказала, почему ее муж удалил гневный пост про Беглова.
Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев
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