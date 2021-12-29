"Испугался возможной критики и последствий": дочь Гергиева рассказала, почему ее муж удалил гневный пост про Беглова

Наталия рассказала, что по прошествии нескольких дней обстановка в ее семье стала получше.

Дочь известного дирижера Валерия Гергиева Наталия в беседе с Piter.TV рассказала, почему муж отобрал у нее телефон и удалил гневный пост про Беглова.

Мой муж не захотел продолжения негатива в адрес семьи и также, видимо, испугался возможной критики и последствий. Поэтому удалил [пост], отобрав телефон, зная пароль от страницы. Доступ к соцсетям у меня есть. И телефон мне сегодня вернули. Обстановка уже получше по прошествии нескольких дней. Отметила Наталия

Напомним, 12 февраля на странице Наталии Гергиевой "ВКонтакте" появился эмоциональный пост с критикой губернатора Александра Беглова. Уставшая от ковид-ограничений девушка пожелала градоначальнику заболеть коронавирусом и умереть от этой болезни. Вскоре ее муж удалил эту запись из соцсети.

С чем связан гневный пост – со множественными ограничениями и вообще ситуацией в городе и в системе здравоохранения, и уборкой города от снега, мусора и так далее. Заявила Наталия Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Наталия Гергиева