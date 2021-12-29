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Дочь Гергиева оставила гневное послание Беглову "ВКонтакте"
Сегодня, 7:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дочь Гергиева оставила гневное послание Беглову "ВКонтакте"

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Девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором пожелала губернатору печальной участи.

Дочь известного петербургского дирижера Валерия Гергиева Наталия опубликовала "ВКонтакте" эмоциональный пост с критикой губернатора Александра Беглова. Уставшая от ковид-ограничений девушка пожелала градоначальнику печальной участи – заболеть коронавирусом и умереть от этой болезни.

Такое послание (судя по комментариям к посту) Наталия оставила после того, как ее с детьми не пустили в кафе, так как она не предъявила QR-код о прохождении вакцинации. Стоит отметить, что многие подписчики поддержали девушку.

"Я не желаю никому болезней, смерти и зла, однако … заколебали эти ограничения и закрученные гайки", - написала одна из подписчиц.

"Подписываюсь под каждым твоим словом и аплодирую стоя. Так что, могла бы, сказала ещё грубее", - отметила другая.

"Натали, ну ты и разозлилась, впрочем правильно, засрал Питер. Артистов загнал в угол, всё почти или многие без работы. Питер культурная столица, говорят, а на деле?" – высказался еще один комментатор.

Ранее мужчина грозился взорвать здание Смольного, если власти не отменят QR-коды.

Фото: ВКонтакте / Наталия Гергиева

Теги: qr-коды, александр беглов, наталия гергиева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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