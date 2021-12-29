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Мужчина грозился взорвать здание Смольного, если власти не отменят QR-коды
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина грозился взорвать здание Смольного, если власти не отменят QR-коды

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Осмотр нескольких объектов показал, что угрозы нет.

Неизвестный грозился взорвать здание правительства Петербурга и Законодательного собрания, если власти не отменят QR-код. По информации Piter.tv, сообщение от анонима пришло на почту ГУ МЧС по Петербургу утром 11-го февраля.

В сообщении злоумышленника упоминалось здание на Смольном проспекте и на Исаакиевской площади. Он предъявил ультиматум: либо QR-коды отменяют, либо произойдет взрыв.

Эвакуация не проводилась, но объекты все же осмотрели. Опасных веществ и устройств не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Петербурге проверили 640 школ из-за сообщения о заминировании. Автор письма призналась, что она злоупотребляет спиртным. 

Фото: Piter.tv

Теги: qr коды, бомба, заведомо ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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