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В Петербурге проверили 640 школ из-за сообщения о заминировании

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Решение провести эвакуацию приняли в 17 школах.

Из-за угроз анонима в четверг, 10 февраля, из петербургских школ эвакуировали более 5,5 тысяч человек. Как узнал Piter.tv, сообщения на электронную почту образовательных учреждений начали поступать с 08:30, то есть перед первым уроком.

Незнакомка писала о том, что она решила "заложить бомбы во все школы города". Женщина честно призналась, что она "выпила" и попросила перевести на карту еще денег на спиртное. 

В общей сложности правоохранительные органы осмотрели 640 заведений. Эвакуация проводилась на 17 объектах. Проверку завершили только в 14:30. Опасных веществ и устройств не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Марина Рыхлова 

Теги: заминирование, школа, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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