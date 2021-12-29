В Петербурге проверили 640 школ из-за сообщения о заминировании

Решение провести эвакуацию приняли в 17 школах.

Из-за угроз анонима в четверг, 10 февраля, из петербургских школ эвакуировали более 5,5 тысяч человек. Как узнал Piter.tv, сообщения на электронную почту образовательных учреждений начали поступать с 08:30, то есть перед первым уроком.

Незнакомка писала о том, что она решила "заложить бомбы во все школы города". Женщина честно призналась, что она "выпила" и попросила перевести на карту еще денег на спиртное.

В общей сложности правоохранительные органы осмотрели 640 заведений. Эвакуация проводилась на 17 объектах. Проверку завершили только в 14:30. Опасных веществ и устройств не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность.

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