Бельский прокомментировал пост дочери Гергиева с пожеланием смерти Беглову

"Подобное желать кому-либо на планете неприемлемо".

Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский прокомментировал пост дочери Валерия Гергиева, в котором она эмоционально высказалась в адрес Александра Беглова.

Подобное желать кому-либо на планете неприемлемо, по крайней мере, это те ценности, которые есть у меня.<...>Печально, что человек имеет отношение к своему великому отцу. Александр Бельский, председатель ЗакС

"Провокационный контент" со страницы Наталии Гергиевой был удален через несколько дней, она сама пояснила, что его удалил ее супруг. Также дочь Гергиева рассказала, почему ее муж удалил гневный пост про Беглова.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга