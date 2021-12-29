Строительство метро до Сосновой Поляны начнут в 2023 году

Однако окончательные сроки будут зависеть от поступления проектной документации.

Смольный утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства Красносельско–Калининской линии (коричневая ветка) от станции "Казаковская" ("Юго–Западная") до станции "Сосновая Поляна". Протяжённость участка – почти 8,3 км. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

На данной линии планируются станции "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая Поляна".

В "Метрострое Северной столицы" сообщили, что строительство данного участка планируется начать в апреле 2023 года. Однако окончательные сроки будут зависеть от поступления проектной документации.

Напоминаем, что в связи с проведением аварийных работ в зоне эскалаторов временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Пионерская".

Фото: Piter.tv (архив)