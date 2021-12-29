В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за время волны "омикрона"

В сутки умирает более 70 человек.

С приходом "омикрона" в Петербурге вновь резко выросло количество смертельных случаев. По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в сутки в Северной столице умирает более 70 человек.

Такой показатель в последний раз наблюдался в ноябре 2021 года. Во время пятой волны в больницы города госпитализируют 627 человек в сутки. Всего в день заболевают более 20 тысяч человек.

На данный момент полную вакцинацию от коронавируса прошли 3 359 754 человека. Коллективный иммунитет составляет 85,8%.

Ранее мы писали, что в период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников.

Фото: Piter.TV