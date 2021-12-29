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В период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников
Сегодня, 18:03
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В период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников

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Кроме того, за неделю дистанционки в школах число госпитализаций учителей в Петербурге снизилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что дистанционка улучшила ковидную обстановку в городе. Благодаря удаленному формату проведения уроков снизилось число заражений среди школьников. Об этом представитель Смольного сообщила на своей странице "ВКонтакте".

Потехина считает, что пик заболеваемости пришелся на 4-7 февраля. Тогда дома остались 300 тыс. детей. Около 2 тыс. младших классов перевели в режим карантина. Сегодня карантин вынуждены соблюдать в два раза меньше классов. Кроме того, за неделю дистанционки в школах число госпитализаций учителей в Петербурге снизилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек.

Школы Петербурга могут вернуться к обычному режиму обучения детей в 14 февраля. Однако родители имеют право оставить детей дома на смешанном обучении. Карантинные классы руководители учебных учреждений смогут перевести на дистанционку. 

Фото: Pexels

Теги: вспышка коронавируса, ковидные ограничения, омикрон, пандемия, снизилась заболеваемость, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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