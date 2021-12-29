Школы Петербурга могут вернуться к обычному режиму обучения детей в 14 февраля

Однако родители имеют право оставить детей дома на смешанном обучении.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что школы города начнут работать в привычном формате в понедельник, 14 февраля. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ученики смогут вновь вернуться в школьные классы. Однако родители имеют право оставить детей дома на смешанном обучении. Карантинные классы руководители учебных учреждений смогут перевести на дистанционку.

По словам Потехиной, за неделю дистанционки в школах число госпитализаций учителей в Петербурге снизилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. В два раза реже стали попадать в больницы дети, у которых диагностировали коронавирус.

Ранее на Piter.tv: в городе на Неве освобождаются ковидные койки для детей.

Фото: Pexels