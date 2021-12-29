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В Петербурге освобождаются ковидные койки для детей
Сегодня, 22:50
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В Петербурге освобождаются ковидные койки для детей

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На сегодняшний день свободных коек порядка 350, что составляет более 35%.

Стало известно 10 февраля, что количество свободных детских коек в ковидных отделениях Петербурга растет. Об этом рассказали в комздраве города. 

Так, в больницах города с ковидом лежат 483 ребенка. На сегодняшний день свободных коек порядка 350, что составляет более 35%. Такая статистика позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе. 

Ранее в Педиатрическом университете Петербурга открыли еще 10 ковидных коек. Отмечается, что они все уже практически заполнены. В частности, детьми, которыми переводят в обычные палаты из реанимации — таких сегодня было двое.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ковид, койки
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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