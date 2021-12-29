В Педиатрическом университете Петербурга открыли еще 10 ковидных коек

Отмечается, что они все уже практически заполнены. В частности, детьми, которыми переводят в обычные палаты из реанимации — таких сегодня было двое.

В понедельник, 7 февраля, в инфекционном отделении Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета добавили еще 10 коек для коронавирусных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что они все уже практически заполнены. В частности, детьми, которыми переводят в обычные палаты из реанимации — таких сегодня было двое.

По словам ректора вуза Дмитрия Иванова, ковидное отделение ориентировано на приём детей со сложным течением болезни — имеющих сопутствующие заболевания и требующих мультидисциплинарного лечения.

Юные пациенты после ковида продолжают лечение по основному заболеванию. Лечение проходит от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее в Петербурге разворачивают более 700 коронавирусных коек. Койки разворачивают как в детских, так и взрослых медицинских учреждениях.

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