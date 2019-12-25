Что произошло в Петербурге 13 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 13 декабря.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 13 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Стало известно, кто временно возглавит администрацию Калининского района.

Врио главы стал Сергей Петриченко, который в предыдущие годы работал в прокуратурах Петербурга и Ленобласти, а также в администрации Невского района. Ранее пост главы администрации занимал Иван Громов, ныне арестованный по делу о мошенничестве.

На складе вещевого рынка на улице Салова вспыхнул пожар.

Огонь разгорелся в трех ангарах с текстильной продукцией в шестом часу утра. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. Пожар локализовали силами 62 человек и 13 единиц техники, сейчас в ангарах тлеют завалы на 800 "квадратах".

Напавший с ножом на пассажиров в Петербурге таксист задержан в Воронеже.

28-летний мигрант вступил в конфликт со своими пассажирами вечером 10 декабря, остановившись на улице Ленсовета. Злоумышленник ранил обоих мужчин ножом, один скончался от ранения в больнице, второй остается в крайне тяжелом состоянии. После случившегося таксист сбежал к своим близким в Воронеж, его задержали 12 декабря и собираются доставить в Петербург.

В Петербурге арестован мужчина, обливший кислотой бывшую девушку из ревности.

24-летний Даниил Кот пробудет под стражей до 8 января. Вечером 10 декабря мужчина облил 16-летнюю бывшую девушку и ее 18-летнего бойфренда кислотой – парень пострадал несильно, а школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики отметили, что девушке предстоит долгое и трудное восстановление. В суде Кот раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену и пытался покончить с собой.

Неизвестное лицо выиграло суд у КГИОП и застройщика по зданию ВНИИБ около "Площади Мужества".

Неизвестный подал иск еще до того, как КГИОП официально опубликовал отказ признавать здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте памятником. Застройщик и ведомство проиграли апелляцию незнакомцу. Активисты, долго защищающие ВНИИБ от сноса и замены на многоквартирную новостройку, пока не радуются решению суда: горожане не знают истца и его мотивы, а также опасаются, что застройщик может пойти на отчаянные действия.

В центре Петербурга пьяный мигрант напал на сотрудницу книжного.

Инцидент произошел вечером 12 декабря в арке дома №33 по Литейному проспекту. Выпивший дворник схватил женщину за волосы и повалил на землю, пытаясь ударить. Пострадавшая вырвалась из рук злоумышленника и заперлась в магазине. Нападавший не состоит на миграционном учете.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу; ВКонтакте / Книжная лавка "Листва": Петербург

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов