В Петербурге арестован мужчина, обливший кислотой бывшую девушку из ревности

На суде он раскаялся и заявил, что мстил за измену.

Суд Петербурга отправил под стражу 24-летнего Даниила Кота, который облил серной кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 10 декабря в 18:30 у дома №86 на набережной канала Грибоедова. Во время конфликта Кот вылил на девушку жидкость в область головы и туловища. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с химическим ожогом лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, составляющий 11% поверхности тела, химическим ожогом роговиц. Также пострадал 18-летний парень, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

На суде молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену. На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если между ним и пострадавшей близких отношений не было, Кот ответил, что у них была платоническая любовь. После содеянного он пытался покончить с собой, но не смог.

Его отправили под стражу до 8 января 2022 года.

Ранее напавший с ножом на пассажиров в Петербурге таксист задержан в Воронеже.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов