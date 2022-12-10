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Небензя допустил, что обстрелы украинскими силами Донбасса могут вызвать кислотные дожди

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В СБ ООН обвинили ВСУ в обстреле опасного химического предприятия "Стирол".

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя допустил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины по Донбассу могут вызвать кислотные дожди. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете по безопасности Всемирной организации. Спикер из Москвы пояснил, что ВСУ атакуют местные химические производства при помощи поставленной Западом артиллерии. В частности, целями в регионе становятся объекты, которые содержат опасные для человека вещества. Одной из таких мишеней 7 декабря 2022 года стал концерн "Стирол" в Горловке.

Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении ее с водой образуется серная кислота, и в случае определенных погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Украина пытается сровнять Донецк с землей западным оружием.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: василий небензя, всу, горловка, кислотные дожди, сб оон, серная кислота, совет безопасности, стирол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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