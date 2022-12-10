В СБ ООН обвинили ВСУ в обстреле опасного химического предприятия "Стирол".

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя допустил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины по Донбассу могут вызвать кислотные дожди. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете по безопасности Всемирной организации. Спикер из Москвы пояснил, что ВСУ атакуют местные химические производства при помощи поставленной Западом артиллерии. В частности, целями в регионе становятся объекты, которые содержат опасные для человека вещества. Одной из таких мишеней 7 декабря 2022 года стал концерн "Стирол" в Горловке.

Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении ее с водой образуется серная кислота, и в случае определенных погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Украина пытается сровнять Донецк с землей западным оружием.

Фото и видео: Организация Объединенных наций