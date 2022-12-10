Постпред РФ в ООН рассказал о деятельности ВСУ против мирных жителей и инфраструктуры.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил о том, что Украина пытается сровнять город Донецк с землей при помощи западных военных поставок. Соответствующей инфомрацией дипломат поделился с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. По словам спикера Москвы, в последние недели в районе фиксируется настоящая бойня. Он выразил сожаление в то, что генеральный секретариат ООН и чиновники не смогли осудить обстрелы Донецка со стороны киевского режима. При этом Небензя напомнил, что относительно ударов по украинской территории эти лица высказываются в регулярном режиме.

Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. С какой-то остервенелой злобой наносятся ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что на текущей неделе член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на встрече членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о том, что ущерб региону из-за деятельности ВСУ превысил отметку в 1 трлн 321 млрд рублей.

Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

