Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил о том, что Украина пытается сровнять город Донецк с землей при помощи западных военных поставок. Соответствующей инфомрацией дипломат поделился с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. По словам спикера Москвы, в последние недели в районе фиксируется настоящая бойня. Он выразил сожаление в то, что генеральный секретариат ООН и чиновники не смогли осудить обстрелы Донецка со стороны киевского режима. При этом Небензя напомнил, что относительно ударов по украинской территории эти лица высказываются в регулярном режиме.
Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. С какой-то остервенелой злобой наносятся ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Напомним, что на текущей неделе член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина на встрече членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о том, что ущерб региону из-за деятельности ВСУ превысил отметку в 1 трлн 321 млрд рублей.
Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
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