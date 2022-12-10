Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия

Василий Небензя рассказал о правовых последствиях поддержки ВСУ.

Российскиц постоянный представитель в ООН Василий Небензя предупредил на заседании Совета безопасности коллег о правовых последствиях американского участия в наведении украинского оружия. Дипломат подчеркнул, что Москве точно известно о том, что представители США принимают участие в применении установок реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Украины. При этом наводка целей для РСЗО осуществляется при помощи военных спутников США.

А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

На площадке Всемирной организации дипломат из России сослался на сообщения о том, что отечественные аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые российской стратегической авиацией, ранее были атакованы с использованием американских спутниковых данных. В частности, по словам Небензи, атака совершена беспилотниками советского производства Ту-141 "Стриж". Наводка дронов осуществлялась глобальной спутниковой системой GPS.

Небензя: Киев, по сути, исповедует запрет на свободу вероисповедания.

Фото и видео: Организация Объединенных наций