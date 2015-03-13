Небензя: Киев, по сути, исповедует запрет на свободу вероисповедания

Дипломат напомнил о запрете религиозных организаций на Украине.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что Киев, по сути, исповедует запрет на свободу вероисповедания. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат таким образом оценил недавний запрет со стороны киевского режима в отношении запрета религиозных организаций.

Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем и то, что его политика и последние шаги не оставляют сомнения в его преступной человеконенавистнической природе. Украинское руководство перешло к борьбе с инакомыслием и в религиозной сфере. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат полагает, что украинскими властями было "издевательски сформулировано" постановление о "невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций".

Небензя: РФ продолжит удары по инфраструктуре Украины, используемой в военных целях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций