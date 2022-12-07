Постпред РФ в ООН объяснил, что украинские власти намерены "уничтожать русских".

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя ебензя: РФ продолжит удары по критически важной инфраструктуре Украины, которую киевский режим использует в собственных в военных целях (снабжения, логистики и связи между вооруженными формированиями). Соответствующее заявление дипломат сделал перед коллегами в ходе заседания Совета безопасности. Небензя напомнил о словах секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова, который на днях откровенно объявил СМИ о том, что оружие его стране необходимо, так как русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна". При этом чиновник счел недостойным для украинцев садиться за стол переговоров с Москвой.

Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе, осуществляя удары по инфраструктуре. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россия запросила 9 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия на Украину.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций