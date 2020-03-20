Россия запросила 9 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия на Украину

Василий Небензя оценил новую мировую угрозу из-за военных поставок Киеву.

Россия запросила 9 декабря заседание Совета безопасности ООН по западным поставкам оружия на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на СБ Всемирной организации сделал российский представитель Василий Небензя. По словам делегата, все чаще такие виды вооружения, предназначенные киевскому режиму, начинает попадать в руки бандитов и террористов "различных мастей". Дипломат пояснил, что речь идет о боевиках не только в европейском регионе, но и на Ближнем Востоке и Африке. Эксперт полагает, что данная ситуация создает реальную угрозу международному миру и стабильности, поэтому заслуживает внимания членов СБ. Россия призывает представительство Нью-Дели организовать мероприятие для обсуждения проблемы на 9 декабря.

Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил о готовности России к переговорам для урегулирования на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций