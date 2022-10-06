Захарова: Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России

В МИД РФ рассказали о реакции Запада на референдумы, организованные на Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим мстит мирным гражданам и своим бывшим регионам за их выбор быть частью России после проведенного референдума о присоединению к составу РФ. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. В МИД РФ уточнили, что будут защищать новые российские субъекты страны. Мария Захарова уверена в том, что любые попытки со стороны Запада или Украины сломить волю людей "обречены на провал".

Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть <...> Освобождение этих территорий будет продолжено, на них восстанавливается разрушенная инфраструктура. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: создание миссии военной помощи Украине закрепит ЕС в статусе участника конфликта.

Фото и видео: МИД России