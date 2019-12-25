Захарова: создание миссии военной помощи Украине закрепит ЕС в статусе участника конфликта

В МИД РФ объяснили вовлеченность ЕВ в украинский кризис.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что создание миссии военной помощи Украине закрепит Евросоюза в статусе участника регионального конфликта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Спикер уточнила, что говорит о "качественной вовлеченности".

От США и Британии старается не отставать и Евросоюз, в котором сейчас обсуждается создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Если такая миссия будет все-таки сформирована, это приведет закрепит его в статусе участника конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной.

Фото и видео: МИД России