Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной

В МИД РФ рассказали, что на самом деле представляет из себя СБ ООН.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН. Об этом чиновница рассказала законодателям в ходе круглого стола "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?", проводимого в профильном комитете Совете Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето. Задают вопрос: а можно ли лишить, переиначить? Можно все, просто тогда Совет безопасности не будет СБ ООН. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что отцы-основатели ООН создавали международную структуру не как "творчество единомышленников", а как общую площадку для нахождения развязок государств и регионов, которые находятся на диаметрально противоположных позициях.

Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине.

Фото и видео: Совет Федерации