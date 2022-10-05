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Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине

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В МИД РФ оценили требования Варшавы и Берлина.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала неприличными, непристойными и абсолютно аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik.

Вообще абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова высказалась о "плане Маска" по Украине.

Фото и видео: Белый дом

Теги: германия, мария захарова, мид, польша, репарации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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