Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала неприличными, непристойными и абсолютно аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik.

Вообще абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ