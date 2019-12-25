Захарова высказалась о "плане Маска" по Украине

По словам дипломата, "план Маска" можно назвать частью общественной дискуссии, которая начинает развиваться в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о плане главы Tesla Илона Маска по урегулированию на Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, "план Маска" можно назвать частью общественной дискуссии, которая начинает развиваться в мире. Она также подчеркнула, что весь мир переживает нынешние потрясения, а на Западе стали задаваться вопросами о происходящем на Украине.

Отметим, что в понедельник, 3 октября, Илон Маск предложил повторное проведение референдума на Донбассе и освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма "формальной частью России", предоставление полуострову гарантий водоснабжения, а также предоставление Украине нейтрального статуса.

Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала вызов российских дипломатов в МИД стран Европы.

Фото: МИД России