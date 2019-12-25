Захарова высказалась о "плане Маска" по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о плане главы Tesla Илона Маска по урегулированию на Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, "план Маска" можно назвать частью общественной дискуссии, которая начинает развиваться в мире. Она также подчеркнула, что весь мир переживает нынешние потрясения, а на Западе стали задаваться вопросами о происходящем на Украине.
Отметим, что в понедельник, 3 октября, Илон Маск предложил повторное проведение референдума на Донбассе и освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма "формальной частью России", предоставление полуострову гарантий водоснабжения, а также предоставление Украине нейтрального статуса.
Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова прокомментировала вызов российских дипломатов в МИД стран Европы.
Фото: МИД России
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