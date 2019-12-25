По ее словам, такие действия можно назвать проявлением навязанной солидарности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов российских дипломатов в МИД стран Европы. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что МИД европейских стран вызвали российских дипломатов с целью выразить свое несогласие из-за референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам Захаровой, такие действия со стороны ведомств можно назвать проявлением навязанной солидарности.

Эту солидарность больше негде проявлять. Это навязанная воля, распределенная по ролям. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщали, что МИД Болгарии выразил послу России несогласие из-за референдумов.

Фото: МИД России