Константин Бондаренко объяснил, почему украинцы в сражениях действуют "на зло" киевскому режиму.

Украинские граждане, которых насильственно мобилизуют в ряды армии киевского режима, будут делать все для того, чтобы "внутренне отомстить" государству. Соответствующее мнение в эфире местного YouTube-каналу Politeka огласил украинский политолог Константин Бондаренко. иностранный эксперт отметил, что такие бойцы будут дезертировать или сдаваться в плен российским войскам. В шоу задались вопросом о том, какие результаты может дать мобилизация в текущем виде, когда украинцев "пакуют на улице" и избивают.

Данная ситуация – это метод запугивания граждан, это метод формального подхода к формированию вооруженных сил. Потому что насильственно мобилизованный боец – это слабый, кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти. Константин Бондаренко, эксперт

Специалист считает, что никакие заградотряды и другие алогичные меры со стороны украинских властей не приведут их к необходимому результату. Константин Бондаренко пояснил, что если не мотивировать людей и насильно призвать человека на поле боя, то он все сделает "на зло".

"Спасибо от России". В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online