Константин Бондаренко считает, что цель саммита для Украины не будет выполнена.

Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Соответствующее мнение в эфире местного YouTube-канала "Вышка" огласил украинский политолог Константин Бондаренко. Иностранный специалист заметил, что еще одной целью властей страны станет привлечение максимального большого количества представителей Глобального Юга к инициативе. Это связано с попыткой сформировать еще один фактор антироссийского давления. По словам эксперта, ни одна из поставленных задач Украиной не выполнена.

Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита, действительно, предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения, которые уполномочены принимать решения, а не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение. Константин Бондаренко, политолог

Политолог указал зрителям шоу на то, что любой принятый на мирной конференции документ будет представлять собой "пустую" декларацию". Речь идет о том, что никаких обязующих соглашений на мероприятии одобрено не будет, так как на саммите будут находиться не те люди, которые должны принимать решение.

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Фото и видео: YouTube / ВЫШКА