Константин Бондаренко прокомментировал слова главы ГУР Украины о российском наступлении.

Глава Главного управления разведки при украинском министерстве по обороне Кирилл Буданов* поспешил с выводами, когда пару месяцев назад заявлял в публичном пространстве о том, что российское наступление иссякнет весной 2024 года. Соответствующее мнение в эфире местного YouTube-канала Politeka огласил киевский политолог Константин Бондаренко. Ведущий передачи Эдуард Глеза во время интервью со своим экспертом подчеркнул, что начальник ГУР прогнозировал спад российского наступления еще несколько месяцев назад,но теперь он называет ситуацию критической для армии киевского режима.

Дело в том, что он действительно иногда делает скоропалительные заявления. Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами. Константин Бондаренко, эксперт

Напомним, что глава главного управления разведки Минобороны Украины сообщил изданию The New York Times, что ситуация для ВСУ в Харьковской области становится критической. иностранный военачальник пояснил, что страна использовала все резервы, которые были в запасе, поэтому у ВСУ больше никого не осталось.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online