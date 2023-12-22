"Все серьезно". В Киеве раскрыли, к чему привел удар России на Украине

Константин Бондаренко рассказал о сложной ситуации для властей Украины.

Российские удары по стратегическим объектам на территории Украине привели к серьезным последствиям для киевского режима. Соответствующее заявление в рамках интервью YouTube-каналу "Да это так" сделал директор Института украинской политики Константин Бондаренко. Иностранец заметил, что теперь местным чиновникам придется искать денежные средства для восстановления важных предприятий. Эксперт пояснил, что речь идет о повреждении не только об энергогенерирующих производствах, но также и заводах, расположенных в городе Харькове.

Последствия достаточно серьезные. В условиях, когда Украина выискивает средства и для сражений, и для экономики в целом, вывести из строя целый ряд предприятий <…> — значит заставить ее выискивать средства для того, чтобы латать экономические дыры. Константин Бондаренко, политолог

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК