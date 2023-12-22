Константин Бондаренко напомнил о массовых протестах во Франции.

Французские генералы не станут воевать на территории Украины, потому что недолюбливают своего президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление в рамках интервью YouTube-каналу "Да это так" сделал директор Института украинской политики Константин Бондаренко. Иностранный специалист заметил, что европейский политик подвергается критике за свою работу во время массовых протестов со стороны "желтых жилетов", а также за военно-политические провалы Парижа в Африке. В частности, критиков не останавливают попытки властей угрожать репрессиями или принудительными отставками с должностей.

У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <...> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона. Констатнтин Бондаренко, эксперт

Константин Бондаренко добавил, что, если сейчас Эмманюэль Макрон выступит и скажет своим военнослужащим о том, что им следует отправиться на защиту Украины, то эта инициатива наткнется в стране на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: "Да пошли вы!".

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Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК