  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Киеве раскрыли, кто не дал Макрону отправить войска на Украину

0 0

Константин Бондаренко напомнил о массовых протестах во Франции.

Французские генералы не станут воевать на территории Украины, потому что недолюбливают своего президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление в рамках интервью YouTube-каналу "Да это так" сделал директор Института украинской политики Константин Бондаренко. Иностранный специалист заметил, что европейский политик подвергается критике за свою работу во время массовых протестов со стороны "желтых жилетов", а также за военно-политические провалы Парижа в Африке. В частности, критиков не останавливают попытки властей угрожать репрессиями или принудительными отставками с должностей.

У Макрона существует давний конфликт со своими генералами. Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <...> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона.

Констатнтин Бондаренко, эксперт

Константин Бондаренко добавил, что, если сейчас Эмманюэль Макрон выступит и скажет своим военнослужащим о том, что им следует отправиться на защиту Украины, то эта инициатива наткнется в стране на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны Николай Азаров: "Да пошли вы!".

На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев.

Фото и видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК 

Теги: константин бондаренко, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии