Константин Бондаренко рассказал об утрате Киевом суверенитета.

Вашингтон публично унизил Киев письмом, в котором перечислены реформы, необходимые для получения дальнейшей американской военной помощи. Соответствующее заявление в рамках интервью местному журналисту Виталию Дикому сделал директор Института украинской политики Константин Бондаренко. Иностранный специалист пояснил, что власти США все больше забирают у властей суверенитет.

Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно. Константин Бондаренко, эксперт

Аналитик считает, что Украина теперь расплачивается за отсутствие своей субъектности. Он пояснил, что западные кураторы теперь говорят киевским властям о том, что если они хотят дальнейшей поддержки, то должны выполнить ряд условий. Константин Бондаренко пришел к выводу о том, что в Белом доме и Госдепе "даже не поленились" перевести свои требования на украинскую мову, так как опасались, что Украина их "в очередной раз продинамит".

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Фото и видео: YouTube / Дикий live